TJAM define lista tríplice de advogados para vaga no TRE-AM no próximo biênio

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realizou nesta terça-feira (18/10) a votação para a composição da lista tríplice de advogados para vaga de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), para o biênio 2023-2025.

Os três profissionais mais votados e que compõem a lista são: Diogo de Oliveira Nogueira Franco (14 votos), Caroline Ribeiro Frota Moreira (9 votos) e Affimar Cabo Verde Filho (8 votos).

A escolha está prevista no Edital n.º 46/2022-PTJ, aberto em decorrência do término do segundo biênio do desembargador eleitoral Luís Felipe Avelino Medina, a ocorrer em 25/01/2023.

Com a definição dos nomes, a lista tríplice será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo TRE-AM, junto com toda documentação necessária. Uma vez aprovado o encaminhamento da lista, a Presidência do TSE expedirá ofício ao Poder Executivo para a definição sobre o escolhido para o biênio.

Fonte: Asscom TJAM