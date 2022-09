TJ-SC decreta prisão preventiva de homem que atirou em idoso dentro de bar no 7 de Setembro

Um homem que atirou em um idoso no interior de um bar em Santa Catarina, no feriado do dia 7 de setembro de 2022, teve prisão preventiva decretada em audiência de custódia na última sexta-feira (9/9). O suspeito segue detido no Presídio Regional.

Consta nos autos de prisão em flagrante que o denunciado estava no local dos fatos e, por não conseguir pagar a conta com um cartão bancário e se irritar com a situação, foi até a própria residência, buscou uma arma de fogo e voltou para o estabelecimento.

A vítima, também frequentadora do estabelecimento, ao perceber o perigo da situação, tentou retirar a pistola do cliente, mas acabou atingida no ombro. Com a arma ainda em punho, o homem fugiu, mas em seguida sofreu um acidente nas proximidades. Ele precisou ser socorrido pelos bombeiros voluntários, pois chegou a fraturar o ombro. Testemunhas falaram sobre excesso no consumo de álcool no estabelecimento. Os dois, vítima e denunciado, acabaram encaminhados para a mesma unidade hospitalar.

Processo n. 5039635-71.2022.8.24.0038

Fonte: Asscom TJ-SC