Simone Tebet irá aceitar convite de Lula para Ministério do Planejamento

O Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva convidou e a senadora Simone Tebet indica que vai aceitar o Ministério do Planejamento. A parlamentar teve peso decisivo na campanha do petista no segundo turno e deve ser anunciada ainda hoje para o ministério, em conjunto com outros nomes do governo a ser instaurado a partir do início da próxima semana.

O Ministério do Planejamento veio como opção secundária de Tebet, pois a Senadora visava a pasta do Desenvolvimento Social. Outra possibilidade, também não disposta a Simone, seria o Ministério do Meio Ambiente, que foi articulado para ser presidido por Marina Silva, também decisiva para a campanha petista.

Tebet indicou que o Ministério do Meio Ambiente não seria aceito sem a concordância de Marina Silva, sobrevindo o Ministério do Planejamento como nova opção. A ideia inicial da senadora seria o Ministério do Desenvolvimento Social, pasta que terá um papel importante na nova administração, especialmente por gerir programas sociais relevantes como o bolsa família.