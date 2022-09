Sem pedaladas fiscais evidenciadas, inquérito contra Mantega é arquivado

O Ministério Público Federal determinou o arquivamento de uma investigação contra o ex-Ministro da Fazenda Guido Mantega à despeito de irregularidades nas operações de crédito entre o Tesouro e o Banco do Brasil. Guido Mantega foi ministro do Governo da ex-presidente Dilma Roussef. O fato se relaciona às denominadas “pedaladas fiscais” que teriam sido cometidas no ano de 2015 e que serviram de base para a aprovação do ‘impeachment’ de Dilma, que findou sendo afastada da Presidência da República.

O tema foi alvo de investigação ante o Ministério Público na razão de que os fatos, pelo menos em tese, poderiam se encaixar em atos de improbidade administrativa, daí a justificativa para a instauração de uma investigação para apuração de tema de interesse público.

As ‘pedaladas fiscais’ poderiam corresponder, se evidenciadas, em atrasos de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para a execução financeira de benefícios sociais. Dilma teve a perda de cargo declarada pela maioria dos Senadores, em 2016, por se entender que as ‘pedaladas’ feriram a lei de responsabilidade fiscal.