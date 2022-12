Segue arquivado pedido de instauração de ação penal contra Bolsonaro por atos de 7 de Setembro

Segue arquivado o pedido de instauração de ação penal contra Jair Bolsonaro por condutas referentes a eventos ditos criminosos por atos praticados no dia 7 de setembro para fins político-partidários. A representação arquivada foi formulada pelo deputado federal Israel Batista , do PSB do Distrito Federal. A decisão de Ricardo Lewandowski, no dia de ontem, atendeu a pedido da Procuradoria Geral da República, na pessoa de Lindôra Maria Araújo.

O expediente arquivado por Lewandowski noticiava que Bolsonaro havia usado a burocracia estatal e da autoridade conferida ao cargo para fins político partidários, além de pedidos de votos para a eleição de outubro, ataques ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ameaças ao Estado Democrático de Direito, ao afirmar que, se reeleito, aos opositores ‘colocaria dentro das quatro linhas da Constituição’.