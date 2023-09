Rosa Weber se emociona em sua despedida do CNJ na última sessão sob sua presidência

A ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do STF (Supremo Tribunal Federal), se emocionou com homenagens recebidas nesta terça-feira (26) durante a sua última sessão no comando do Conselho Nacional de Justiça.

“É um verdadeiro mar de emoções que toma conta de mim. Estou com enorme necessidade de impedir que os diques internos se abram e que as lágrimas transbordem. Eu choro muito, eu sou muito chorona, mas as lágrimas sempre escorrem para dentro. Mas nesses dias elas têm teimado em mudar o rumo”, disse.

Em 8 de novembro de 2011, Weber foi oficialmente nomeada pela presidente Dilma Roussef para cargo deixado pela aposentadoria da ministra Ellen Grace, no Supremo Tribunal Federal. A Ministra completará 75 anos de idade, no próximo mês de Outubro e será substituído por Luís Roberto Barroso a partir do dia 28.09.2023, data em que o Ministro assumirá a presidência do STF.