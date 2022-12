PM diz que não havia explosivo em pacote deixado próximo ao prédio do Supremo

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que o pacote encontrado nesta sexta-feira (30/12) próximo ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal de Contas da União não continha material explosivo.

Pacote considerado suspeito foi deixado em lixeira próxima ao STF e ao TCU

PM-DF

Forças de segurança foram acionadas na tarde desta sexta para averiguar a suspeita de bomba próxima aos tribunais depois que um artefato considerado suspeito foi encontrado em cima de uma lixeira.

O pacote estava na via S2, que dá acesso tanto ao Supremo quanto ao TCU. Por causa do recesso de fim de ano, havia poucos funcionários nos tribunais. Eles tiveram de aguardar a conclusão dos trabalhos da polícia para poder deixar os locais.

Esse foi o 13º caso de suspeita de bomba no DF em 2022, quatro deles entre o último dia 23 e esta sexta-feira. A presença de explosivos foi confirmada em duas ocasiões nos últimos dias.

No dia 24, véspera de Natal, a PM do Distrito Federal recolheu explosivos perto do aeroporto de Brasília. Dois dias depois, uma bomba foi encontrada em uma mata no Gama, a 30 quilômetros do centro do DF. Com informações do Conjur