MP-AM abre inscrições para Exame de Credenciamento de Estagiários de Direito

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), abriu ontem (13/06), as inscrições para o XXII Exame de Seleção de Credenciamento de Estagiários de Direito do MPAM. As inscrições seguem até o dia 24/06.

O certame oferece 29 vagas, sendo duas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD) e nove vagas para negros ou pardos. O valor da bolsa mensal é de R$ 900,00 (novecentos reais), acrescido de auxílio-transporte, no valor de R$ 167,20 (cento e sessenta e sete reais e vinte centavos).

As provas serão realizadas, exclusivamente, online, no dia 10/07. O candidato receberá um link a ser fornecido, via E-mail, pela Procuradoria-Geral de Justiça, em até 24h antes da realização dos exames. As provas objetivas serão realizadas entre as 09h e as 12h. No período da tarde, das 14h às 17h.

Veja o Edital

Fonte: Asscom MPAM