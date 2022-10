Moro não sairá ministro em eventual reeleição de Bolsonaro firma o próprio Presidente da República

O Presidente da República e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, em entrevista a Veja e profissionais de um pool de veículos, foi sabatinado e dentre os temas não lhe faltou a oportunidade de ser questionado sobre a possiblidade de retorno de Sérgio Moro a sua equipe ministerial em eventual reeleição, após o dia 30 de outubro de 2022.

Sobre a matéria, enfatizou que Moro não terá cargo em seu eventual governo.

O tema veio á tona ante o cenário não tão distante do qual Sérgio Moro exonerou-se do cargo de juiz federal, e, posteriormente, foi nomeado Ministro da Justiça, do então presidente da República, agora sagrando-se Senador pelo Estado do Paraná. Bolsonaro disse que não há convite no sentido.

“Não há nenhum convite para Moro ser ministro, e nem vontade dele para isso(…). Para o bem do Brasil, qualquer equívoco ou rusga do passado vamos deixar de lado(…) O TSE tem sido provocado pelo PT, e o Moro vê isso”. Os fatos referentes à rusgas do passado a que Bolsonaro se referiu estão relacionadas às acusações que Moro, enquanto Ministro da justiça, firmou que Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal. Após, deixou o Ministério que ocupava.