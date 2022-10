Moraes manda Polícia Rodoviária Federal explicar operações que atingem transporte de eleitores

O Ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou neste domingo (30), em decisão fundamentada, que o diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), explique as razões de operações que vêm sendo denunciadas por eleitores nas redes sociais. Há relatos de diversos Estados, em especial no Nordeste do Brasil que estão sendo alvo dessas operações.

Na decisão, o Ministro Moraes ilustra sua fundamentação com uma publicação que acusa a Polícia Rodoviária Federal de fazer uma blitz em Cuité, na Paraíba, que estaria impedindo os eleitores de votar. Em outro vídeo, o prefeito da cidade, Charles Camarense, disse ter recebido vários relatos de operações similares no Nordeste. Segundo ele, os atos parecem ‘orquestrados’.

O receio é que os eleitores sejam impedidos de votar, No sábado o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, um dos coordenadores da campanha do ex presidente Lula, pediu ao TSE que adotasse providências sobre suposto uso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em favorecimento a Bolsonaro. Hoje, após esses fatos, Moraes tomou novas medidas e pediu explicações.