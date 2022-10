Marina Silva é xingada por Bolsonaristas e presta queixa em Delegacia de Minas Gerais

A deputada federal eleita pela Rede e apoiadora de Lula, Marina Silva, registrou hoje (22), uma ocorrência em que narrou ter sido alvo de xingamentos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. As hostilidades teriam ocorrido no dia de ontem, sexta feira, quando Marina fazia suas refeições em um restaurante mineiro.

Os atos agressivos, conforme Marina registrou no Boletim de Ocorrência, ocorreram quando a deputada eleita se retirava do restaurante acompanhada de outras pessoas. Marina relata que foi denominada de vagabunda, por mais de uma vez, postura de natureza intimidativa que Marina diz não se calar ou aceitar.

Quando saia do restaurante mineiro, um grupo de apoiadores de Bolsonaro gritou o nome do presidente da república, disse Marina. Até aí tudo bem, porque seus acompanhantes gritaram Lula presidente! Porém, o que não se admite são palavras preconceituosas, firmou.

O atrevimento nessa achincalhada não será admitido, expressou Marina que combateu o que denominou de misoginia, ante a manifestação de ódio ou aversão que ficou patente no caso. “Eles vão responder por todo esse machismo que estava soterrado e que eles levantaram a tampa dessa monstruosidade para dividir o Brasil’, declarou.