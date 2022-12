Justiça de SP aceita denúncia contra militar que matou pai e filha atropelados em Guarulhos

Em decisão do dia 23 de novembro, o Judiciário de São Paulo recebeu a denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça de Guarulhos contra o homem que atropelou e matou pai e filha nas proximidades do aeroporto internacional. Com isso, o acusado torna-se réu e responderá por homicídios com dolo eventual (por ter assumido o risco de matar) e a qualificadora de uso de meio que impossibilitou a defesa das vítimas.

Subscrita pela promotora de Justiça Vania Caceres Stefanoni, a denúncia narra que, no dia 15 de novembro, o acusado se apropriou, sem autorização, do carro de um familiar. Quando as vítimas praticavam um treino de corrida no canteiro central da Rodovia Hélio Smidt, foram atingidas pelo veículo conduzido pelo réu, que trafegava em alta velocidade e não possui carteira de habilitação. Ele teria consumido bebidas alcoólicas, apesar de ter se recusado a fazer o teste do bafômetro.

Militar, o homem teve sua prisão preventiva mantida por força do mesmo despacho que recebeu a denúncia.

Com informações do MPSP