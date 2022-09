INSS lança edital de Concurso Público para vagas em todo o país

Encontra-se publicado no Diário Oficial da União de hoje o edital do concurso INSS- Instituto Nacional do Seguro Social- para o provimento de cargos via concurso público. Para o cargo de Técnico do Seguro Social a autarquia reserva um total de 1.000 vagas, com salário de R$5.900. Para participar do certame basta ter o nível médio completo.

O concurso é esperado há quase 8(oito) anos. Agora, com o lançamento do edital surge a oportunidade para aqueles que queiram ingressar no serviço público por meio de concurso a ser realizado no âmbito da instituição. A expectativa é de que, ante a atração que o cargo exerça, haverá um grande numero de participantes.

Após as fases do concurso e a homologação do certame, os aprovados serão convocados de acordo com a ordem de classificação para trabalhar nas agências de Previdência Social espalhadas pelo país. Para participar do concurso há a necessidade do interessado acessar o site da banca- o Cebraspe- entre os dias 16 de setembro a 03 de outubro, com o preenchimento do formulário de inscrição. A taxa de inscrição é de R$ 85,00, mas há possiblidade de isenção de acordo com os critérios previamente definidos.