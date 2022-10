Gestores do TRT-11 se reúnem para discutir a Inovação no Poder Judiciário

“Inovar é tornar novo. É fazer algo de forma diferente. E como inovar no serviço público?”. Esse foi o objetivo do I Encontro de Gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR (TRT-11) realizado na sexta-feira, 30/09/22, no Fórum Trabalhista de Manaus. Na abertura do evento, a presidente do TRT-11, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, que é uma entusiasta da inovação, disse que o encontro é uma realização da Presidência do Tribunal com o apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Coordenadoria de Gestão do Desenvolvimento de Pessoas visando sempre à melhoria da qualidade de gestão e ao desenvolvimento das pessoas em caráter colaborativo, tendo como mote a inovação no Poder Judiciário, que é o tema central do nosso encontro. A desembargadora enfatizou: “hoje a semente é lançada aos senhores gestores para que sejam agregadores e multiplicadores dos ideais ora trazidos na palestra e na oficina que ocorrerão, fecundando nosso tribunal de boas idéias, práticas e inovações, como medida de seu fortalecimento”. A desembargadora Márcia Bessa, corregedora geral do TRT-11 compôs a mesa de honra do encontro.

A diretora da SGPES, Maria do Socorro Chaves de Sá Ribeiro, destacou a importância do eGest11, o primeiro que reuniu presencialmente os gestores após a pandemia. E fez votos que o encontro se repita nos próximos anos com temas diferentes. O diretor geral do TRT-11, Ildefonso Rocha de Souza, também elogiou a iniciativa, dizendo que a gestão é fundamental para um trabalho de excelência.

O encontro foi conduzido por André Tamura, da empresa WeGov – Treinamento para Gestão Pública, especializada em inovação no setor público e que tem como principais premissas: empoderar os agentes públicos; iluminar ideias e ações que possam ser replicadas e promover a aproximação interinstitucional entre agentes públicos das três esferas e dos três poderes. De forma descontraída e bem didática, ele se utilizou de material audiovisual para mostrar o desenvolvimento da comunicação começando há 500 anos pela prensa do alemão Johannes Gutenberg e chegando aos dias atuais, com um avanço tecnológico antes inimaginável e já faz parte do nosso cotidiano. Hoje, ferramentas como WhatApp e Tik Tok já estão sendo utilizados pela Justiça. “Não é sobre concordar ou discordar, mas está acontecendo”, enfatizou o palestrante. Ele lembrou também que a inovação passa pela adoção de uma linguagem simples, sem o “juridiquês” – uso excessivo e desnecessário de termos e expressões jurídicas bem arraigado no meio jurídico.

Na parte da tarde foi realizada uma oficina sobre “Inovação e Design Thinking no Setor Público”, direcionada a gestores previamente selecionados pela Coordenadoria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas, que terão o importante papel de colaborar para a consolidação e difusão da cultura de inovação em suas respectivas unidades, buscando impactar toda a instituição e a prestação jurisdicional.

Fonte: Asscom TRT11