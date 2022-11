Geraldo Alckmin será o coordenador de transição de Lula

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República eleito, será o coordenador da transição entre os governos de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, é quem deve comandar a equipe de transição pelo lado do governo.

A equipe de transição de governo deve ser instituída a partir do segundo dia útil após o resultado das eleições presidenciais que devem ter acesso as informações sobre as contas públicas, programas e projetos do governo federal dos quatro anos de mandato do ex-presidente Bolsonaro.

Bolsonaro continua sem se pronunciar sobre a vitória de Lula e aliados do presidente eleito é de que Jair Bolsonaro dificulte a passagem do cargo e de que possa haver o risco de sonegação de documentos por parte do governo de Bolsonaro.

O Tribunal de Contas da União, anunciou ontem (31) que será criado um comitê de ministros para acompanhar a mudança de um governo para o outro.