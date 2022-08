Edital para a lista sêxtupla do TRT-11 é publicado no Diário Eletrônico da OAB

O Conselho Federal da OAB publicou nesta terça-feira (23/8), no seu diário eletrônico (DEOAB), o edital para a formação da lista sêxtupla constitucional para o preenchimento da vaga de desembargador, destinada à advocacia, no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11).

O fórum abrange as jurisdições do Amazonas e de Roraima, e a vaga está aberta em virtude da aposentadoria da desembargadora Valdenyra Farias Thomé.

De acordo com o edital, o prazo para as inscrições será de 20 dias úteis – em observância ao art. 2º, § 1º, do Provimento n. 102/2004/CFOAB – tendo início no dia 16 de setembro de 2022 e término no dia 14 de outubro de 2022.

Leia o Edital

Fonte: CF/OAB