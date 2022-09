Concurso público da PGE-SC recebe inscrições até o dia 4 de outubro

As inscrições para o concurso público da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina (PGE-SC) vão até o dia 4 de outubro. Organizado pela FGV Conhecimento, o certame busca preencher 42 vagas de procurador do Estado classe inicial, com remuneração de R$ 31.915,99.

A taxa de inscrição é de R$ 319,15 e deve ser paga por meio de boleto bancário até as 16h do próximo dia 5. Para se inscrever, clique aqui. Estão aptos a participar os candidatos que tenham concluído ensino superior em Direito. O edital está disponível na página da banca organizadora.

O certame contará com seis etapas: prova objetiva seletiva; primeira prova prática; segunda prova prática; inscrição definitiva; prova oral; e avaliação de títulos. A primeira fase está prevista para o dia 4 de dezembro, em Florianópolis. Datas e outros detalhes referentes às demais etapas devem ser consultados no site da FGV Conhecimento.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato pelo telefone 0800 2834628 ou pelo e-mail [email protected].

Fonte: Conjur