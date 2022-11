Combate à Intolerância segue com investigações sobre Racismo contra Seu Jorge

A Polícia de Combate à Intolerância de Porto Alegre segue nas investigações sobre o racismo que sofreu Seu Jorge durante show realizado na capital gaúcha, sendo alvo direta de um ataque com preconceito de cor, no dia 14 de outubro. Ao menos 10 pessoas estão sendo ouvidas como testemunhas. As averiguações estão a cargo da Delegado Andréa Mattos, que está encontrando dificuldades na busca da autoria do crime perseguido contra o cantor, haja vista as dificuldades materiais, pois o público era bastante numeroso.

A Polícia, no entanto, segue com as investigações, que se encontram em curso e mais testemunhas serão ouvidas para novos esclarecimentos. No dia de hoje a meta é a ouvida da equipe de imagem e som do show realizado. Há previsão de que para a próxima semana mais pessoas sejam ouvidas. Ainda há uma perícia a ser realizada.

Essa perícia consiste em analisar, pelos expertos, os vídeos que foram capturados durante o show, com a melhoria, se possível da qualidade dos áudios para detectar se houve mais algum tipo de ofensa racista, até agora não percebida, com a formação de novos elementos de prova.

Noutro quadro, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul já se movimentou no sentido de que Seu Jorge receba uma Medalha de Mérito Farroupilha. A homenagem já foi aprovada pelos parlamentares gaúchos. O evento ainda não tem data para acontecer.