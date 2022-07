Casas Bahia é condenada a pagar R$ 15 mil a ex-funcionário chamado de ‘viadinho’ por gerente

Um ex-funcionário da Casas Bahia vai receber uma indenização de R$ 15 mil por ter sido vítima de assédio moral dentro da empresa. Em um dos episódios, ele chegou a ser chamado de “viadinho” e “burro”, pelo gerente da loja.

Segundo a vítima, ela trabalhou na unidade por 3 anos e durante esse período, era perseguido e xingado constantemente com palavras de cunho homofóbico.

As situações eram presenciadas por outros colegas e um deles chegou a contar com detalhes no processo, como o gerente era agressivo com o rapaz.

A defesa também conseguiu provar que a vítima era obrigada a executar serviços referentes a outras funções e não recebia o valor correto do vale-transporte.

Diante das provas, a Justiça de São Paulo determinou o pagamento da indenização no valor de R$ 15 mil.