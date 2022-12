Bolsonaro não se manifesta e Transição quer antecipar residência em Brasília para Lula

Futuro chefe da Casa Civil e governador da Bahia, Rui Costa (PT) afirmou, ontem, dia 13, que o gabinete de transição tentará antecipar a liberação de uma das residências oficiais do governo para prepará-la minimamente e, então, permitir que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tenha uma moradia em Brasília que possa ser ocupada pela família dele já no início do mandato.

Em entrevista à GloboNews, Costa disse que a “tradição” manda se oferecer ainda durante a transição uma residência para o presidente eleito, o que não ocorreu; quando está em Brasília, Lula tem se hospedado em um hotel. Segundo o futuro chefe da Casa Civil, Lula corre o risco de, em pleno início de mandato, demorar para poder ocupar uma das moradias oficiais. ”O mínimo que se tem de fazer por qualquer um que compra um apartamento é higienizar, fazer a pintura, a arrumação. Gastam-se alguns dias”, disse. “Talvez, seja a primeira vez na história do Brasil que isso aconteça”, disse, referindo-se ao fato de que nenhum imóvel oficial foi liberado até o momento.

Caso o imóvel não seja liberado a tempo da posse, Lula terá de conviver por alguns dias de forma improvisada fora de uma das residências oficiais porque “não lhe foi dada essa oportunidade.