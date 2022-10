Bolsonaro diz ser leviano Lula o acusar de sua interferência a favor de Neymar na Receita Federral

Em entrevista ao podcast inteligência Ltda, no dia de ontem, o presidente e candidato às eleições do dia 30 de outubro, Jair Bolsonaro desmentiu o seu rival Luiz Inácio Lula da Silva e denominou de levianas as acusações que o adversário político fez em referência à Neymar, astro da seleção brasileira. Lula teria declarado que há motivo para o jogador apoiar Bolsonaro, e tudo porque Neymar tem medo de que ele, Lula, se eleito, descubra a dívida que o Presidente perdoou dele.

Para Bolsonaro, o problema que Neymar enfrentou ou enfrenta é igual o de outras pessoas no Brasil. Mas, o que não se admite, firmou Bolsonaro, é que se sustente uma acusação leviana do candidato Lula, porque não tem como interferir na Receita Federal. Quem tentar interferir vai responder pelo ato ilícito, bradou Bolsonaro.

“Quem por ventura apagar alguma coisa lá vai deixar canetada. E algum dia vai resolver o problema. E o pessoal da Receita tem um zelo tocante a isso aí”, afirmou o entrevistado, reiterando que a fala de Lula representa uma ‘acusação leviana’, sugerindo que os interessados, no caso Neymar e o pai processem o petista ante a evidência de crimes que tenham resultado dessas acusações.