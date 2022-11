Atos antidemocráticos indicam lideranças e financiadores em relatórios encaminhados ao STF

Os atos antidemocráticos que se espraiam pelo país e que estão no alvo do Supremo Tribunal Federal estão sendo investigados por determinação do Ministro Alexandre de Moraes e tem relatório que foi encaminhado ao STF no qual lideranças aparecem nos documentos de inteligência produzidos pelas autoridades encarregadas da investigação. Nos Estados, uma listagem foi produzida após intensa apuração pelas Polícias Militar, Civil, Federal e pelos Gaecos dos Ministérios Públicos.

O perfil dos líderes e financiadores dos protestos com mensagens antidemocráticas que resultaram em bloqueios de estradas após as eleições começa a ser desvendado com fotos, levantamentos sobre os alvos e filigranas que demonstram detalhes e resultados das operações em curso para atingir os carros chefes dessas manifestações.

Os relatórios encaminhados ao STF registram os nomes de políticos, policiais, ex-policiais, servidores públicos, sindicalistas, fazendeiros, empresários do agronegócio, donos de estandes de tiros e outros. A ideia é, após a chancela do STF, haver um indiciamento, com a tomada de outras providências jurídicas.

Nesta linha de persecução inicial se evidenciou o protagonismo de líderes, veículos utilizados e seus proprietários registrados nos Detran’s, responsáveis por banheiros químicos e o patrocínio dos alugueis, inclusive de carros de som. Dados em redes sociais também foram buscados e identificados em vários Estados: Acre, Ceará, Espeito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.