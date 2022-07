Anestesista vira réu pelo crime de estupro de vulnerável contra mulheres durante o parto no RJ

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou, neste sábado (16), a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, e o médico agora é réu por estupro de vulnerável.

O homem foi preso após ser filmado colocando o pênis na boca de uma paciente, que estava passando por um parto cesárea, no hospital São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Após o caso repercutir, outras mulheres relataram terem sido abusadas pelo anestesista.

De acordo com a denúncia do MP, o homem agiu de forma consciente ao praticar os estupros, pois, o anestesista aproveitava que a paciente estava sob efeito de anestesia para abusá-la. Agora, os advogados de Giovanni têm 10 dias para apresentar a defesa no processo.

O caso foi descoberto após enfermeiras desconfiarem sobre os métodos do anestesista, e a equipe resolveu armar o flagrante escondendo uma câmera na sala de parto. O vídeo confirmou o crime.