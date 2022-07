Advogada é denunciada por apropriação indébita no Amazonas

A advogada Francicléia da Silva Machado Matos foi denunciada pelo Ministério Público do Amazonas pela prática de apropriação indébita de valores em dinheiro de sete vítimas, sendo seis delas pessoas idosas, em Parintins. A denúncia ocorreu porque a advogada teria se apropriado de R$ 130 mil. A justiça atendeu o pedido da Promotoria para decretação de medida cautelar, a fim de afastar a advogada do exercício da atividade advocatícia temporariamente.

Diante dos relatos da primeira vítima foi detectado através de pesquisa levantada no sistema de Processo Eletrônico do Judiciário do Amazonas (projudi), a existência de outras seis vítimas na mesma situação da primeira.

Ao vencer ações consumeristas, a advogada não repassava qualquer quantia a seus clientes, uma vez que recebia valores de alvarás diretamente em sua conta bancária pessoal.