‘Zé Roberto’ da Compensa tem julgamento no Júri mantido pela justiça em Manaus

O Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, do Tribunal de Justiça do Amazonas, em exame de recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia que determinou a ida de José Roberto Fernandes Barbosa ao Tribunal do Júri, para julgamento, concluiu pela inexistência da nulidade processual argumentada pela defesa do réu que sustentou que não foi oportunizado conversa prévia com advogado antes da ouvida do acusado em juízo.

Na sentença recorrida há outros réus, também pronunciados, dentre eles Gelson Carnaúba, por fato crime ocorrido no dia 01 de janeiro de 2017, no Compaj, em Manaus, na condição de membros da facção criminosa FDN e que teriam eliminado os também membros de facção rival – do PCC- e outros internos denominados ‘indesejáveis’.

José Roberto Fernandes Barbosa foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, por 56 vezes, vilipêndio à cadáver, por 46 vezes e organização criminosa, crimes tipificados no código penal e na lei 12.850/2013. Pronunciado, não se conformando com a acolhida da pretensão do Ministério Público de levá-lo a júri, recorreu da decisão, com a subida dos autos ao Tribunal de Justiça. Alegou nulidade dos atos instrutórios, por falta de oportunidade de conversar previamente com a defesa.

Pediu, também, concomitantemente, que fosse despronunciado, sob o fundamento de que, na data do fato, estava custodiado em presídio de segurança máxima, portanto, distante do lugar e do momento da ocorrência da chacina. A preliminar de nulidade foi rejeitada por se considerar que o prejuízo alegado não restou demonstrado. Destacou-se que, sem prejuízo, não há nulidades. A inexistência de defesa técnica se constitui em nulidade absoluta, mas sua deficiência é nulidade relativa, que exige a efetiva demonstração do prejuízo alegado.

Concluiu-se no julgado que, embora tenha indicado a nulidade consubstanciada na ausência de conversa prévia com seus advogados, não especificou em que ponto tal providência teria violado as garantias processuais da defesa que o tenha prejudicado. Quanto ao pedido de despronúncia, o acórdão aborda que bastam indícios de autoria e materialidade, o que havia nos autos. Possibilitou-se aferir dos autos que José Roberto fazia parte da cúpula da facção criminosa FDN, Família do Norte, juntamente com os corréus Gelson Lima Carnaúba, o Mano G, e João Pinto Carioca, alcunhado de João Branco ou JB ou ‘Potência Máxima’. Assim, se concluiu que José Roberto Fernandes Barbosa, conhecido como ‘Zé Roberto’ da Compensa, foi um dos mentores intelectuais da chacina que ordenou o massacre no Compaj ocorrida em 01 de janeiro de 2017, isto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que dará a palavra final.

Processo nº 0206218-06.2022.8.04.0001

Leia o acórdão :