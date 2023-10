TRT-11 em Manaus suspende expediente nessa terça-feira (24)

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) suspenderá o expediente no dia 24 de outubro (terça-feira), data em que é comemorado o Aniversário de Manaus. Apenas os casos urgentes serão apreciados no plantão judiciário. Na véspera do feriado municipal, dia 23 de outubro (segunda-feira), o expediente acontece normalmente no horário das 7h30 às 14h30.

Plantão Judiciário

De acordo com a Resolução Administrativa nº 66/2018, alterada e republicada pela Resolução Administrativa nº 273/2019, o plantão judiciário funciona em todos os períodos em que não há expediente normal, alcançando feriados, recesso forense, ponto facultativo, finais de semana, suspensão das atividades e nos dias úteis fora do horário de funcionamento.

Em feriados nacionais, estaduais e municipais, bem como nos dias em que não há expediente forense normal, o Plantão Judiciário pode ser acionado para os casos urgentes. A portaria com os magistrados e servidores plantonistas está disponível no site institucional (www.trt11.jus.br), no ícone Plantão Judiciário. Com informações do TRT-11