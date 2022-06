STJ rejeita HC e confirma nulidade de decisão que não ouviu Promotor de Justiça do Amazonas

O Ministro Jesuíno Rissato, convocado para o STJ, ao examinar habeas corpus impetrado contra o Tribunal do Amazonas, não identificou a ilegalidade imputada pela defesa do reeducando José Nilton dos Santos contra o Acórdão da Corte de Justiça local que, ao atender agravo do Ministério Público, declarou a nulidade de decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que concedera progressão de regime de pena ao condenado sem a ouvida do Promotor de Justiça oficiante na Vara de Execução Penal (VEP).

A decisão do STJ aborda que o Tribunal do Amazonas declarou nula a decisão da Vara de Execução Penal que deferiu, desde logo, independentemente de manifestação ministerial acerca da adequação e da legalidade da benesse de progressão de regime. Nos processos em que se revela obrigatória a intervenção do Ministério Público, entremostra-se nula a decisão proferida em sede de execução da pena, sem a prévia manifestação do Parquet.

O Habeas Corpus impetrado junto ao STJ, como substitutivo de Recurso Especial , sem pedido de liminar, sustentou que o Tribunal do Amazonas não deveria ter anulado a mencionada decisão unicamente porque o Ministério Público não teve a oportunidade de manifestar-se previamente à concessão do benefício que resultou em livramento condicional.

O STJ firmou que não se possa admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação em que implica o não conhecimento da impetração, com ressalvas na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, onde seja permitido a concessão de ordem de ofício, posicionamento que visa preservar a utilidade e eficácia desse instrumento constitucional de liberdade.

Porém, o Ministro ressalvou que, em homenagem à ampla defesa, realizaria o exame da insurgência, a fim de verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. Daí se conclui que, via de regra, mostra-se nula a decisão proferida em execução penal sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção seja obrigatória.

Quanto ao argumento apontado pelo impetrante de que o Ministério Público teve chances de posicionar-se a respeito do pedido de progressão de regime formulado pelo apenado e não o teria feito oportunamente, o acórdão observou que o Ministério Público deva ter vista dos autos, pessoalmente, o que não teria ocorrida na espécie.

“O controle feito pelo representante do Ministério Público sobre a decisão judicial não é apenas voltado à identificação de um possível prejuízo à acusação, mas também se dirige a certificar se a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis- dos quais é constitucionalmente incumbido de defender, foram observados, se o ato para o qual foi cientificado não ostenta ilegalidade a sanar, ainda que eventualmente, o reconhecimento do vício processual interesse, mais proximamente á defesa”, importa a ouvida do Ministério Público, arrematou o julgado.

STJ. Habeas Corpus 736628/Amazonas.