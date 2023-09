Sem prova da existência e da extensão dos danos não cabe condenação de ressarcimento ao erário

A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) negou provimento à apelação interposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Castanhal.

A decisão reconheceu a extinção do pedido da condenação do apelado e julgava improcedente o pedido do ressarcimento do dano, devido à ausência de provas que demonstrassem o efetivo prejuízo patrimonial sofrido.

Em apelo, o FNDE alegou que foi demonstrando no processo o prejuízo causado e afirmou que o apelado tinha o dever de prestar contas, de acordo com texto constitucional (art. 70, parágrafo único, c/c art. 37, §4º) e do Decreto n. 200/1967. De tal modo, que não havendo a comprovação da regularidade da utilização de verba pública, ocorre a presunção de dano. Logo, solicitou a condenação do requerido à pena de ressarcimento.

A relatora do caso, juíza federal convocada Claúdia da Costa Tourinho Scarpa, em seu voto, julgou não procedente a pretensão da condenação, visto que a ausência de prestação de conta não gera a presunção de dano ao erário e, consequentemente, não tem necessidade da devolução integral dos valores repassados.

Em vista disso, é indispensável a comprovação da existência dos eventuais danos ao erário para haver a condenação do réu ao ressarcimento. O colegiado decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação.

Fonte: TRF