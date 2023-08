Novo PAC do Governo Federal não destina recursos para a BR-319, no Amazonas

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançado pelo presidente Lula (PT) nesta sexta-feira (11), com destinação de R$ 1,7 trilhão para obras e projetos no país. O Amazonas vai receber R$ 47 bilhões para mais de 200 obras, mas a BR-319 ficou de fora dos projetos contemplados.

Na área de transportes, o estado vai receber recursos para construção e expansão de portos e aeroportos em Manaus e no interior. Também serão destinados recursos para revitalização e ampliação do porto da Feira da Manaus Moderna e obras em rodovias federais.

Entretanto, os recursos para as rodovias não especificam a BR-319. Somente a BR-174 e BR-230 terão destinação de verba para adequação, construção de pontes, viadutos e restauração, conforme o Mapa das Obras por Estados divulgado no site da Casa Civil.

A BR-319 só receberá recursos na parte de Rondônia, na adequação de uma travessia. A rodovia, portanto, segue sem previsão de solução para melhoria de sua trafegabilidade.

Mais obras

O Amazonas também receberá recursos para a área da saúde, destinados para obras de novas Unidades Básicas de Saúde e para implantação ou manutenção de leitos de UTI adulto e neonatal no interior.

O PAC também vai auxiliar na implantação de conectividade digital em 5.084 escolas no estado, vai expandir o sinal 4G em zonas remotas e implantar o 5G, e ainda construir novas infovias, para levar sinal de internet rápida aos municípios.

O Governo Federal vai destinar recursos para retomada e iniciar obras de unidades habitacionais e também de escolas e creches em Manaus e no interior.

Mais informações sobre as obras podem ser conferidas no endereço eletrônico: https://www.gov.br/casacivil/novopac/mapas-de-obras-por-estados