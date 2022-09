Não cabe Mandado de Segurança quando há necessidade de produção de prova

O Estado do Amazonas obteve na Justiça que se negasse o pedido constante em Mandado de Segurança proposto por investigador da Polícia Civil que pediu ser reconhecido o direito à promoção por antiguidade. Segundo a decisão, por não ter ofertado, de plano, as provas que devam instruir a ação, descabe apreciar o pedido por não se evidenciar a demonstração de direito líquido e certo. No caso concreto, o autor Clenilson Cordeiro, ante o teor da decisão, teria deixado de comprovar sua classificação dentre os servidores aptos à promoção por não apresentar a lista de antiguidade ou de merecimento em que constasse sua posição. Foi Relatora Joana dos Santos Meirelles.

Na ação, o autor indicou ato omissivo da autoridade estatal em não promovê-lo à classe funcional a que teria direito, ainda que contasse com mais de dez anos de efetivo exercício no cargo, o que consistiria, em uma ilegalidade, anotou. Entretanto, o julgado se ateve ao exame dos pressupostos conclusivos sobre o direito líquido e certo, firmando pela inexistência de prova pré constituída.

Destacou-se que o direito líquido e certo protegido pelo mandado de segurança é aquele cujos fatos sejam incontroversos mediante provas pré constituídas, sem a necessidade de investigações comprobatórias. Se a existência do direito for duvidosa ou se o exercício da ação depender de situações e fatos indeterminados, não há espaço para o mandado de segurança , firmou a decisão.

“Em análise dos autos, verifica-se por meio da documentação acostada aos autos, que o impetrante não logrou êxito em comprovar a classificação dentre os investigadores aptos à promoção requerida, não tendo apresentado a lista de antiguidade ou de merecimento que conste sua posição”. Assim, o mandado de segurança é incabível em matéria que exige dilação probatória.

