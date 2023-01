Estelionatários se passam por advogados e praticam golpes em Tocantins

No Estado de Tocantins criminosos estão aplicando um novo golpe pelo WhatsApp. Estelionatários se passam por advogados de pessoas que têm ações na justiça. O método é o de entrar em contato com essas pessoas dizendo que venceram o processo, porém, para o recebimento de valores, é necessário que realizem depósitos. Noticia-se que uma senhora, com 75 anos de idade, foi vítima desse golpe e perdeu R$ 30 mil reais.

A pessoa do outro lado das mensagens se passava por advogado dela. Dizia que para receber o dinheiro ela teria que fazer um depósito primeiro. Ela somente se deu conta do golpe depois que fez a transferência de R$ 1.500 reais.

Há relatos de que outras pessoas foram assediadas pelos mesmos golpistas. O uso dos artifícios é bem feito, com falsificação de documentos do Banco Central, do Tribunal de Justiça e outros meios, apurou-se.

O mecanismo dos golpistas consiste em apurar informações sobre clientes e processos que podem ser acessadas pela internet. Eles entram no site do TJ, perfazem o acesso, extraem a relação de processos e de então, adotam novas estratégias criminosas.