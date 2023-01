Empresário de Jair Renan, filho IV de Bolsonaro, é preso na manhã desta quinta feira em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na manhã de hoje um falso treinador (coach), Maciel Carvalho, conhecido por ser empresário de Jair Renan, o filho nº 4 do ex-presidente Bolsonaro. O empresário era investigado pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo, com penas que somam pouco mais de 19 anos de prisão. O empresário também é influenciador digital, com mais de 400 mil seguidores. Sua prisão foi efetuada em Águas Claras, bairro de classe média alta no Distrito Federal.

Com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, além de blogueiro, Maciel Carvalho se apresenta como advogado, ex-pastor da Igreja Assembleia de Deus, atirador, coach e empreendedor. Ele tem vários vídeos e fotos ao lado de Renan Filho, de quem era empresário, segundo ambos.

Segundo as investigações, o empresário teria usado documentos falsos para comprar um arsenal de armas. Durante as buscas e apreensões, os policiais civis apreenderam armas de fogo, munições, aparelhos celulares, computadores e documentos diversos. A investigação visa elucidar o comércio ilegal de armas por meio das redes sociais, onde o influenciador postava anúncios para atrair clientes e alunos.