Confissão de dívida assinada pelo devedor interrompe prazo de prescrição de cobrança

O Desembargador João Mauro Bessa, do Tribunal de Justiça do Amazonas, fixou, em julgamento de ação rescisória requerida por C. O. M e outro, contra a Engeco, a procedência de acórdão com trânsito em julgado na Corte de Justiça que afastou a prescrição de cobrança de dívida, reconhecida em desfavor da empresa Ré em primeira instância. Essa prescrição teria sido interrompida, conforme reconheceu a Câmara Cível, quando de julgamento de recurso de apelação da empresa. Manteve-se, desta forma, a consistência do pedido de cobrança contra o pretenso devedor, réu na ação monitória e de então autor na ação rescisória. O julgado, em segunda instância, considerou válido o acórdão que firmou ter ocorrido a interrupção dessa prescrição, ante a circunstância de que o pretenso devedor havia assinado um termo de confissão de dívida em data posterior, mantendo-se a higidez da cobrança.

A rescisória teve como objeto a desconstituição de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível em ação monitória, sob o fundamento de que a Câmara, ao afastar a prescrição da dívida cobrada por meio de ação ajuizada na origem, teria incorrido em violação de norma jurídica, pois desconsiderou a existência de uma confissão de dívida realizada anteriormente.

Na primeira instância, a ação de cobrança foi julgada prescrita considerando-se que a data da celebração do contrato teve registro de 2008, e, o ajuizamento da ação monitória ocorreu em 2018, ultrapassado, em muito o prazo de cinco anos para o ajuizamento dessas cobranças, na forma do código civil, que prevê um prazo de cinco anos para o credor exercer a pretensão de dívidas liquidas constantes de um contrato.

Em segunda instância, como decorrência do julgamento da apelação da empresa, o acórdão considerou, dentre outras circunstâncias, que houve uma causa interruptiva da prescrição, na razão da existência de um termo de reconhecimento de confissão de dívida decorrente de parcelas vencidas, assinado em 2014. A ação rescisória foi ajuizada em 2018, dentro do curso do prazo prescricional de cinco anos.

Na contramão desses fundamentos, os autores, na rescisória sustentam a não observância de um instrumento de confissão de dívida anterior, do ano de 2012, e que este termo corresponderia ao primeiro marco interruptivo da prescrição e não o de 2014, invocando o primado jurídico de que a prescrição somente possa ser interrompida por uma única vez.

O julgado, no entanto, considerou que os marcos interruptivos da prescrição foram corretamente examinados, pois, o contrato de promessa de compra e venda considerou que o pagamento do valor do imóvel seria efetuado em prestações sucessivas e o prazo prescricional teria início na data do vencimento da última parcela, com registro de 2013, além de que esse prazo prescricional, com acerto, fora interrompido em 2014.

Afastou-se a teratologia indicada na ação rescisória com o ditame legal descrito no artigo 199 do Código Civil, no qual se prevê que a prescrição não corre enquanto não estiver vencido o prazo. O instrumento invocado pelos autores, datado de 2012 não se prestaria à contabilidade da prescrição, como requerido, uma vez que o início do prazo prescricional se deu em 2013, na data referente à última parcela a vencer. Antes disso, não estaria correndo a prescrição porque não vencido, ainda, o prazo da prestação pactuada.

Fixou-se como correta a matéria estabelecida no acórdão guerreado, com destaque de que a interrupção da prescrição somente ocorre uma vez por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento de dívida, e este ato correspondeu àquele realizado posteriormente à data do início dessa prescrição quinquenal com o pagamento de parcelas vencidas efetuadas em 2014. Julgou-se improcedente o pedido de desconstituição do acórdão .

Processo nº 4005829-71.2021.8.04.0000

Leia o acórdão :