Alexandre Frota deve pagar mais R$30 mil à Chico Buarque

O ator, Alexandre Frota, deputado do PSDB-SP, além do pagamento de R$50 mil, deve pagar mais R$30 mil ao cantor Chico Buarque, por ofensas sofridas em rede social. Chico recorreu da decisão para que fosse feito a soma dos juros, a contar desde a publicação ofensiva de Alexandre no Twitter. E além disso, Frota deve, ainda, divulgar o conteúdo da condenação.

O fato ocorreu em 2017, o ator chamou o Chico no twitter de “filho da puta” e escreveu que ele“chorava por não poder mais roubar livremente”.

Em sua defesa, Frota alegou ter feito uma crítica ácida e que não tinha o condão de atingir sua honra.