Aberto prazo para faculdades firmarem convênio de estágio com o MPF Amazonas

Instituições de ensino superior com cursos de graduação e pós-graduação em direito podem celebrar, até 24 de agosto, convênio com o Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas. O convênio permite a participação de estudantes dessas instituições em processos seletivos de estágio no MPF.

As instituições interessadas em firmar o convênio devem enviar documentação até 24 de agosto, por meio do Protocolo Eletrônico do MPF.

Conforme o Aviso Público SEST nº 03/2023, as informações e documentações necessárias para habilitação são:

– Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

– Endereço completo;

– Nome completo e cargo do responsável pela assinatura do Termo de

Convênio, com cópia de documento comprobatório que confere poderes ao responsável por

tal assinatura, bem como documento de identidade;

– Cópia do Contrato Social ou Estatuto, com a sua última alteração;

– Cópia do documento de identidade e CPF do(s) representante(s) da empresa;

– Cópia do credenciamento da Instituição de Ensino pelo órgão competente.

Processo seletivo – O MPF no Amazonas está preparando o 3° Processo Seletivo de Estagiários de 2023. Somente alunos de instituições conveniadas poderão participar da seleção.

Atualmente, as instituições que já possuem convênio com o MPF são: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Gran Centro Universitário (Gran), Centro Universitário União das Américas Descomplica (Uniamérica), Faculdade Única de Ipatinga (Funip), Centro Universitário Ceuni (Fametro), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra), Faculdade Boas Novas de Ciência e Tecnologia (FBNCT), Faculdade Estácio do Amazonas (Estácio), Faculdade La Salle, Faculdade Martha Falcão Wyden (FMF), Faculdade Santa Teresa (FST), Fundação Nilton Lins, Instituto Amazônico de Ensino Superior (Iames), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade Paulista (Unip), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Faculdade CERS e Faculdade Legale.

Outras informações podem ser obtidas junto ao Setor de Estágio do MPF no Amazonas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (92) 3182-3108.

Com informações do MPF/AM