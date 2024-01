TJAM divulga classificação definitiva para estágio em Direito e convoca 120 aprovados para admissão

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por meio de sua Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), divulgou a classificação definitiva e a convocação para o Curso de Formação Inicial e admissão, referente à Seleção Pública de Estágio de Nível Superior em Direito em unidades judiciais da capital. Clique aqui.

O Edital de Classificação Definitiva – SPED2024 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (24/01), a partir da página 13 do Caderno Administrativo, após a análise e julgamento dos 82 recursos apresentados à classificação preliminar, dos quais 50 foram aceitos.

Com o resultado definitivo, a lista de classificação geral ficou com 521 candidatos aprovados (que abrange os de ampla concorrência e os de vagas reservadas); a classificação para vagas destinadas a negros e indígenas ficou com 73 nomes; e a de pessoas com deficiência, 5 aprovados.

Conforme a Secretaria de Gestão de Pessoas, os candidatos às vagas reservadas que obtiveram classificação dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para preenchimento das vagas reservadas, de acordo com o Edital de Abertura – SPED2024.

Convocação

No edital, a Segep também convocou 120 candidatos (79 de ampla concorrência, 5 portadores com deficiência e 36 negros ou indígenas) para admissão e para realizarem o Curso de Formação Inicial, que será organizado pela Escola Judicial do TJAM e realizado na próxima sexta-feira (26/01), de forma presencial.

Os documentos para admissão, que será feita remotamente, devem ser enviados conforme descrito no edital e nos prazos indicados: os classificados de 1.º a 39.º colocação da ampla concorrência, os de 1.º a 5.º lugar das vagas para pessoas com deficiência e os de 1.º a 20.º posição na lista de negros e indígenas devem enviar a documentação no período de 26/01 a 02/02.

Já os classificados da 40.º a 79.º posição de ampla concorrência e os da 21.º a 44.º posição entre negros e indígenas devem enviar os documentos de 02/02 a 09/02.

Ainda de acordo com a Segep, o formulário eletrônico para envio dos documentos será disponibilizado posteriormente por e-mail aos estagiários convocados para admissão.

Com informações do TJAM