Sistemas da JF1 ficarão indisponíveis e prazos suspensos nos dias 20 e 21 de agosto no TRF-1

Considerando que a remessa dos processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) será feita mediante cópia da base de dados do TRF 1ª Região e da Seção e Subseções Judiciárias de Minas Gerais, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio da Portaria Presi 579/2022, informa que os sistemas processuais da JF1 ficarão indisponíveis de 00h01 do dia 20/08 (sábado) a 23h59 do dia 21/08 (domingo), e os prazos processuais suspensos no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região (JF1) nos dias 20 e 21 de agosto.

De acordo com o documento assinado pelo presidente do TRF1, desembargador federal José Amilcar Machado, a medida levou em consideração, ainda, a necessidade de reconfiguração dos sistemas processuais em razão da remessa.

Durante o período, fica mantida a apreciação de ações, procedimentos e medidas de urgência que visem evitar o perecimento de direito.

Fonte: Asscom TRF-1