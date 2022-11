Senado aprova indicação de desembargadora Liana Chaib para o TST

O Plenário do Senado Federal aprovou, na terça-feira (22), a indicação da desembargadora Liana Chaib, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (PI), para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Ela ocupará a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva, em setembro.

Pela manhã, a desembargadora foi sabatinada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e destacou que é a primeira vez que uma magistrada do Piauí comporá a mais alta corte trabalhista. “Representando esse valioso ineditismo, encontra-se diante de vossas excelências uma mulher piauiense, nordestina, uma mulher brasileira, uma juíza cujas decisões sempre foram permeadas pela sensibilidade e pela visão feminina”, afirmou.

Com informações da Agência Senado