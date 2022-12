Promoção de servidor no mesmo cargo independe da existência de vagas no Amazonas

A promoção por acesso a classe mais elevada em carreira escalonada se constitui forma de provimento derivado e independente da existência de vaga. Com esse entendimento, a Desembargadora Nélia Caminha Jorge, do Tribunal de Justiça, atendeu ao pedido de uma professora da Seduc/Amazonas, que concluiu curso reconhecido pelo MEC, mas lhe foi negado administrativamente a promoção na carreira.

A lei 3.951/2013 regulamenta a promoção vertical, requerida pela docente, que indicou direito líquido e certo por meio de um mandado de segurança impetrado contra o Governador Wilson Lima, atraindo a competência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do feito.

No exame da matéria, a relatora adotou o entendimento de que o direito havia se comprovado de plano, sem a necessidade de provas que pudessem ser buscadas, pois o material colhido nos próprios autos de mandado de segurança , por si, evidenciavam a existência do direito delimitado no momento da impetração do writ constitucional.

“A servidora comprovou a realização de curso de mestrado, tanto que a própria Administração reconhece o preenchimento de todos os requisitos para sua promoção para a 2ª classe, referência G do cargo de professor”, pois a mera conclusão do curso de mestrado constitui o direito da servidora à promoção vertical.

