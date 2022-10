Polícia de São Paulo põe fim a sequestro de empresários com ajuda de robô

Um casal de empresários em São Paulo foi abordado, no dia de ontem, por três bandidos, logo no início da manhã, na Avenida das Cerejeiras, na Vila Maria, na porta da empresa, onde trabalham e os criminosos deram início ao sequestro. As vítimas, rendidas pelos criminosos, que estavam a pé, foram em seguida colocados dentro de um carro e foram forçadas a realizar uma transferência via Pix, com a transferência, para a conta dos bandidos, logo de imediato, de R$ 7 mil reais, isso com o veículo em movimento.

Policiais que estavam na área, ao observarem o movimento suspeito dos criminosos tentando fugir no carro das vítimas, uma Land Rover, iniciaram a perseguição. Tentando fugir, os criminosos colidiram o carro com a parte lateral de um ônibus, na Estrada do Sabão. Dois integrantes da quadrilha fugiram a pé e o terceiro permaneceu no veículo, mantendo as vítimas como reféns. Foram três horas de negociação. A polícia usou um robô pertencente ao 18º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, e conseguiram deter o criminoso, libertando as duas vítimas. O registro do caso agora está em andamento na Delegacia Antissequestro, do Dope.

Logo em seguida, a Rota, em diligência paralela, prendeu em flagrante as pessoas que, envolvidas, receberam as transferências financeiras, e ficariam com a parte do dinheiro do ilícito. O sucesso da operação se deu, também, graças a ajuda do robô. O robô já é uma ferramenta utilizada há bastante tempo, tanto para ocorrência com envolvimento em explosivo, quanto para negociação para libertar reféns, explicou o Delegado de Polícia.