Partido de Bolsonaro divulga nota afirmando falha nas urnas e TSE desmente

O PL, partido de Bolsonaro, apresentou relatório nesta quarta-feira (28) questionando a segurança das urnas eletrônicas. Em resposta, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirmou que o partido emite acusações mentirosas e fraudulentas, com o fim exclusivo de tumultuar às vésperas das eleições.

Em nota divulgada, o partido afirma que existem falhas no Tribunal e que elas podem comprometer o resultado das eleições. Veja trecho da nota divulgado pelo PL:

“A gestão de fornecedores da cadeira de tecnologias de informação e comunicação (TIC) mostra-se precária, segundo a autoavaliação enviada pelo TSE ao TCU e a constatação de que o TSE não possui, bem definida e nem implementada, uma política de segurança da informação no relacionamento com fornecedores. Considerando que cerca de 2/3 da força de trabalho compõe-se de terceiros, trata-se de um risco substancial.”

Em nota à imprensa, o TSE lembrou que os elementos fraudulentos citados na nota divulgada pelo partido de Bolsonaro são objetos de investigação do Inquérito que apura as Fake News, e que se encontra em trâmite no STF, com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O TSE citou ainda que já cassou parlamentares que divulgaram informações falsas sobre fatos inverídicos sobre fraudes existentes nas urnas eletrônicas.

O episódio marca mais um conflito entre o ministro Alexandre de Moraes e o atual presidente, Jair Bolsonaro, que insiste em fazer inúmeros ataques ao Estado Democrático de Direito e ao Poder judiciário, diretamente ligados a Justiça Eleitoral.