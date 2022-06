Olhares invasivos com conotação sexual podem ser punidos no Brasil como crimes

O Código Penal poderá ser alterado para criminalizar o olhar invasivo com conotação sexual. De autoria da Deputada Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, também se constituirá em Assédio Sexual, conforme projeto nº 1.314/2022, se o superior hierárquico se aproveita dessa condição ou de sua ascendência decorrente da relação de emprego, cargo ou função, com a utilização de olhares fixos e reiterados, com conotação sexual e de forma invasiva, podendo, nessas circunstâncias, haver assédio sexual, com pena de até um ano e multa. O projeto tramita na Câmara dos Deputados.

O objetivo do projeto é também o de coibir o assédio no transporte público, além de ampliar o crime já descrito no Artigo 216 do Código Penal, também trará a inovação que será contida no artigo 233 do CP, prevendo que, no transporte coletivo, havendo o assédio por meio olhares fixos e reiterados, com conotação sexual, a pena, pelo novo tipo penal, poderá ultrapassar 6 meses de prisão.

Será uma nova conduta, dentro da abrangência do ato obsceno, muito praticado em transportes coletivos, que já prevê as amostras sexuais em lugares públicos como crime. O objetivo é que condutas que tenham conotação sexual dentro do transporte coletivo, afora as amostras sexuais, também sejam punidas.

A ideia é que haja, também, a punição se, a conotação sexual venha por meio de olhares fixos e reiterados, de forma invasiva, a perturbar a tranquilidade que possa se dar em transportes coletivos por meios ultrajantes e que venham a ter a intenção sexual. O projeto ainda guarda a designação de relator e prevê que se a vítima, se for menor de 18 anos, fará com que a condenação seja majorada em um terço.