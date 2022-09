Novos estagiários de Direito recebem capacitação para atuar no MPAM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) recebeu, na sexta-feira (02/09), os primeiros estagiários convocados dentre os aprovados no XXII Exame de Seleção de Estagiários de Direito. Os 35 novos estagiários vão auxiliar nas atividades desenvolvidas nas procuradorias e promotorias de Justiça do órgão.

Os acadêmicos de Direito foram recebidos pelo Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, no auditório Gebes de Mello Medeiros.

Após as boas-vindas, os novos estagiários de Direito foram apresentados à administração da Procuradoria-Geral de Justiça e, em seguida, participaram do curso de capacitação sobre o Sistema de Automação da Justiça (SAJ), a fim de conhecer as ferramentas e configurações do sistema utilizado no órgão ministerial.

Fonte: Asscom MPAM