MPRR denúncia homem que matou ex-companheira com dois tiros

O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) denunciou Edilson Araújo Veras pelo feminicídio da ex-companheira, France Araújo Abreu, de 25 anos, ocorrido no último dia 08 de janeiro, no município de Bonfim.

De acordo com a denúncia, ajuizada no dia 19 de janeiro, pela Promotoria de Justiça de Bonfim, na noite do crime, Edilson foi até a casa de France e a matou com dois tiros, mediante motivo torpe, meio insidioso e recurso que dificultou a defesa da vítima.

As investigações confirmaram que a jovem e o denunciado viveram como um casal durante cinco anos e que ele já havia agredido a vítima por várias vezes, o que resultou no término da relação. Depois da separação, no início de janeiro deste ano, ele passou a ameaçá-la de morte.

No dia 05 de janeiro, foram concedidas medidas protetivas de urgência pela justiça, mas o denunciado não chegou a ser intimado antes de cometer o crime contra a ex-companheira.

Assim que chegou à casa da vítima, Edilson desceu da motocicleta e disse à jovem que “o dia dela havia chegado”, atirando contra ela.

Na denúncia, o MPRR também requereu a prisão preventiva do denunciado, que foi decretada pela Justiça e cumprida pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 25 de janeiro.

O Promotor de Justiça, Lincoln Zaniolo, afirma que a prisão do denunciado é importante para a manutenção da ordem pública. “O crime foi premeditado e cometido com frieza, o que chocou a comunidade local. A Polícia Civil de Bonfim foi diligente ao elucidar o delito e prender o autor o mais rápido possível”, destacou o Promotor de Justiça.

O objetivo é que o denunciado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bonfim. A pena mínima para casos como esse é de 12 anos de reclusão.

Com informações do MPRR