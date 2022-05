MP investiga eventual prática de nepotismo em Humaitá-AM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), pela Promotoria de Justiça de Humaitá, está investigando denúncia de suposta prática de nepotismo envolvendo a nomeação de servidores comissionados que, em tese, possuem vínculo familiar com secretários e vereadores municipais. O Promotor de Justiça Wesley Machado Alves oficiou pedido de informações à Prefeitura, noticiando as pessoas envolvidas e estabelecendo o prazo de 20 dias para que elas se manifestem acerca da denúncia.

Caso constatada a prática de nepotismo, o Ministério Público poderá adotar duas condutas, como explica o Promotor de Justiça Weslei Machado Alves: “O Ministério Público poderá emitir uma recomendação para que a Prefeitura Municipal possa exonerar os nomeados de forma indevida e, também, em caso de não acatamento da recomendação, propor uma Ação Civil Pública para requerer judicialmente a anulação das nomeações”.

Fonte: Asscom MP-AM