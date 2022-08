Ministro do STF determina bloqueio bancário de empresários investigados de defender golpe de Estado

Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra empresários investigados por defenderem um golpe de Estado pelo aplicativo do WhatsApp.

Foram alvos da Polícia Federal os empresários Afrânio Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu, Ivan Wrobel, da W3 Engenharia, José Isaac Peres, do grupo Multipan (Havan), Luiz André Tissot, da Sierra Móveis, Marco Aurélio Raymundo, da Mormaii, e Meyes Joseph Nigri, da Tecnisa.

A ordem judicial partiu do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o bloqueio das contas bancárias e das redes sociais dos investigados. Além disso, o magistrado determinou a quebra do sigilo financeiro.

A suspeita é de que os empresários e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro passaram a defender abertamente um golpe de Estado, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições de outubro deste ano, com a derrota do atual presidente Bolsonaro.