Marco Aurélio de Melo, ex Ministro do STF, declara que não votará em Lula e sim em Bolsonaro

O Ministro aposentado do STF, Marco Aurélio de Mello, afirmou nesta quinta feira, dia 27 de outubro, que irá votar em Jair Bolsonaro, do PL, no segundo turno das eleições. Ele justifica, se referindo a Lula, que, como ex-juiz, não pode ‘subscrever o nome de quem durante oito anos foi Presidente da República e teve o perfil político manchado pelos célebres casos Mensalão e Lava Jato’.

Por que Bolsonaro? Este foi o título do artigo encaminhado a imprensa. Nele Marco Aurélio relata que, em 2002, ‘buscando alternância social’ votou em Lula, assim como em 2006. Em 2018, diz ele, votou em Fernando Haddad do PT, para a presidência. O Ministro, no primeiro turno, votou em Ciro Gomes.

Aurélio lembra que, durante a votação que anulou a condenação de Lula, no STF, ele se tornou voto vencido, porque votou contra essa anulação. O ex ministro lembra que o tema se centrou em discutir no STF qual o foro competente para o petista ser julgado, se Brasília ou Paraná, e que, ao final, o STF bateu o martelo, gerando a atual polarização política.