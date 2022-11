Lewandowski e Barroso defendem retomada da civilidade e fim da polarização no país

Os ministros do STF, Ricardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso defenderam neste fim de semana que o Brasil inicie um processo de retomada da civilidade e fim da polarização para pacificar o país nos próximos anos. As declarações foram dadas durante o Fórum Esfera Brasil, realizado no Guarujá, em São Paulo, que debateu os desafios para o governo recém-eleito de Luiz Inácio Lula da Silva na política, economia e desenvolvimento.

Para um plateia de empresários, Barroso destacou a importância de que a população brasileira volte a agir de forma civilizada, sem as ofensas, notícias falsas e ataques vistos antes e durante o período eleitoral. ‘Precisamos retomar, antes de mais nada, pressupostos civilizatórios. As pessoas precisam voltar ser capazes de conversar colocando ideias na mesa sem ofender as outras pessoas’, declarou.

O ministro foi bastante aplaudido pelo público ao emitir sua opinião sobre as falas narrativas que se fortaleceram e estremeceram a confiança nas instituições nos últimos anos. “Mentir precisa volta a ser uma coisa errada. Não há segurança quando as pessoas agem sem boa fé” disse Barroso.

Lewandowski, em outro painel, tratou de temas como o fortalecimento da Saúde e Educação, e abordou que os brasileiros terão de abraçar, conjuntamente, a tarefa de ‘pacificar o país e superar a polarização exacerbada pela campanha eleitoral e também pelas mensagens de ódio e fake news’. E completou “Temos que deixar isso para trás e viver o novo momento”.