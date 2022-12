Justiça vai pagar R$ 1,6 bilhão para até 107 mil atrasados do INSS

O CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou o pagamento de R$ 1,63 bilhão correspondente a matérias previdenciárias e assistenciais, o que inclui revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios, que somam 82.480 processos, com 107.012 beneficiários.

No caso do INSS, recebem o dinheiro aposentados, pensionistas e outros segurados que ganharam ações com atrasados de até R$ 72.720, desde que o pagamento tenha sido emitido pela Justiça no mês de novembro.

Para entrar em um dos lotes mensais de atrasados, a ação precisa ter sido finalizada, sem possibilidades de recursos, após o trânsito em julgado. Além disso, a Justiça precisa ter emitido a ordem de pagamento.

No total, foram liberados aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) os limites para o pagamento de requisições de pequeno valor (RPVs), autuadas em novembro de 2022, para um total de 146.598 processos, com 181.518 beneficiários. A soma atinge o valor de R$ 1.975.259.789,85.

O CJF esclarece que cabe aos TRFs, segundo cronogramas próprios, o depósito dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deve ser buscada na consulta de RPVs disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável.

RPVs em cada região da Justiça Federal

TRF da 1ª Região (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Geral: R$ 784.279.141,52

Previdenciárias/assistenciais: R$ 670.409.127,12 (34.327 processos, com 40.303 beneficiários)

TRF da 2ª Região (RJ e ES)

Geral: R$ 141.009.835,72

Previdenciárias/assistenciais: R$ 107.363.501,09 (5.237 processos, com 7.038 beneficiários)

TRF da 3ª Região (SP e MS)

Geral: R$ 310.207.611,76

Previdenciárias/assistenciais: R$ 236.880.482,45 (8.301 processos, com 10.146 beneficiários)

TRF da 4ª Região (RS, PR e SC)

Geral: R$ 427.110.814,98

Previdenciárias/assistenciais: R$ 363.091.885,77 (19.910 processos, com 25.840 beneficiários)

TRF da 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 312.652.385,87

Previdenciárias/assistenciais: R$ 258.307.558,34 (14.705 processos, com 23.685 beneficiários). Com informações do Conjur