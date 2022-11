Integrantes do PCC são condenados a 30 anos de prisão por matarem desafeto dentro de hospital em SP

Dois homens ligados à facção criminosa conhecida como PCC foram condenados a 30 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado praticado dentro do Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos, em São Paulo. Ambos tiveram a prisão imediata decretada. A sentença, do dia 17 de novembro, faz referência a fatos ocorridos em março de 2017.

De acordo com o apurado, a vítima foi acusada de pertencer a um grupo criminoso rival e conseguiu fugir de uma sessão do chamado “tribunal do crime”, promovida pelo PCC. O homem procurou atendimento médico na unidade de saúde, mas foi localizado pelos criminosos. Por ordem de um dos condenados, considerado de hierarquia superior dentro do PCC, o homem foi executado a tiros dentro do hospital por outro sentenciado pela Justiça.

O Júri considerou que o crime foi praticado por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A denúncia foi levada ao Judiciário pelo promotor de Justiça Danilo Roberto Mendes, enquanto o Júri teve atuação do também membro do MPSP Rodrigo Merli Antunes. Com informações do MPSP